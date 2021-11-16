Manisa Otizm Derneğinden Vali Karadeniz'e Ziyaret
Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ile Proje Koordinatörü Dilek Aksangör, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
MANİSA (Habermetre) - Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ile Proje Koordinatörü Dilek Aksangör, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Dernek Başkanı Güngör ve Proje Koordinatörü Aksangör, "Otizmden Korkma, Geç Tanı Almaktan Kork" projeleri hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi.
Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Dernek Başkanı Güngör ve Proje Koordinatörü Aksangör'e teşekkür ederek, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan projeye gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.
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