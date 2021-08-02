Manisa OSB yangın! Yangın son durum! Isparta yangın son dakika!

Ülkemizin farklı kesimlerinde yangınlar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Manisa OSB yangını araştırılan konular arasında yer aldı. Ülkemizde yangınların son durumu da bu kapsamda araştırılmaya devam ediliyor. İşte, yangın son durum! Isparta yangın son dakika!

Manisa OSB'de yangın olup olmadığına dair araştırılmalar yapılıyor. Yangınların son durumlarına dair detaylar da açıklandı. İşte, Manisa OSB yangın! Isparta yangın son dakika! Yangın son durum detayları...

MANİSA OSB YANGIN

Manisa'ya ait yerel gazetelerin bildirdiğine göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hurda kısmında yangın çıktığı belirtiliyor. Bölgeye itfaiye araçlarının ulaştığının da altı çiziliyor.

YANGIN SON DURUM!

Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

İşte Bakan Pakdemir'in konuşmasında satır başları:

"Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor. Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.



ISPARTA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

4 ÜLKEDEN GELEN YARDIM TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Son dönemde Azerbaycan, Rusya, İspanya, Hırvatistan'dan gelen yardım taleplerine tamam dedik.

"PROVOKASYONLARA HİZMET ETMEYELİM"

Cumhuriyet tarihinin en büyük fidan kampanyasını başlatmıştık, ilk yağmurlarla birlikte bundan daha büyük dikimlere başlayacağız. Bilgi kirliliğine ve provokasyonlara dikkat etmemiz lazım. Çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor."

BAKAN SOYLU: KAHRAMANLARIMIZIN MORALİNİ YÜKSELTMELİYİZ

Devletin bütün kurumlarının yangınlar için canla başla çabaladığını söyleyen Bakan Soylu, "Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir." sözlerine yer verdi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu. Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır" diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz bu yanlıştır.

"SOSYAL MEDYANIN YÜZDE 90'I YALANDIR"

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik. Sosyal medyada bir kamplaşma oluşturmaya çalışıyorlar, bu nefret dilinden uzak duralım."