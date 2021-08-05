Manisa OSB'de korkutan yangın
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Manisa OSB'de korkutan yangın

Manisa OSB'de korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kısa sürede fabrikanın içerisini saran alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sırasında fabrikada çalışan olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa OSB'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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