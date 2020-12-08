- Manisa OSB'de korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Manisa OSB'de korkutan yangın

08.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:33

- Manisa OSB'de korkutan yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın korkuya neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

- Manisa OSB'de korkutan yangın

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın korkuya neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa OSB'de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın boyahane kısmında yapılan çalışma sırasında alevler yükseldi. İlk müdahale işçiler tarafından yapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 ekip yangına müdahale etti. Tamamen kontrol altına alınan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Manisa OSB'de korkutan yangın
- Manisa OSB'de korkutan yangın
- Manisa OSB'de korkutan yangın
- Manisa OSB'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ

İlgili Haberler

Son dakika... Silivri'de korkutan baraka yangını
Son dakika... Silivri'de korkutan baraka yangını
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ataşehir'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi | Hatay'da korkutan ev yangını
Son dakika haberi | Hatay'da korkutan ev yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Perihan Savaş Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Gökhan Gönül Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Manisa OSB'de korkutan yangın - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:33:47. #1.14#
title