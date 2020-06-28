Manisa OSB'de fabrika yangını
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Manisa OSB'de fabrika yangını

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Manisa OSB'de fabrika yangını
28.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:08

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.  

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçe bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.


Kaynak: DHA

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