Manisa OSB Başkanı Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa OSB Başkanı Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Türek, ulusal bir televizyon programında yaptığı açıklamada sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda korona virüs vakalarındaki artışın fabrikalardan kaynaklı olmadığını belirterek mesai sonrası çalışanların sosyal hayatlarında...

Manisa OSB Başkanı Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı
06.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:09

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Türek, ulusal bir televizyon programında yaptığı açıklamada sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda korona virüs vakalarındaki artışın fabrikalardan kaynaklı olmadığını belirterek mesai sonrası çalışanların sosyal hayatlarında tedbir uygulamadığını savundu. Türek, çalışanlara öpüşmeyin uyarısında bulundu.

Manisa OSB Başkanı Sait Türek, ulusal bir televizyon kanalında Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikalardaki son durumu açıkladı. Fabrikada vaka yoğunluğu ve alınan tedbirleri açıklayan Türek, fabrikalarda artış gösteren vaka sayılarının çalışanların tedbirsizliğinden kaynaklı olduğunu savundu. Türek, "1 Haziran'daki normalleşme sürecinin başlangıcıyla birlikte tüm ülke çapında gördüğümüz hareketlenme maalesef fabrikalara da yansıyor. Ama bu, fabrikaların kusurundan değil. Maalesef insanımız kendine olan saygısını değil, karşısındakine olan saygısını koruması lazım. Bu konuda biraz gevşeklik olduğunu gözlüyoruz. Şu anda bölgemizde 55 binin üzerinde çalışanımız var. Zaman zaman bu arkadaşlarımızı Manisa OSB bünyesinde bir pansiyon inşa edip de dışarıya bırakmasak mı diye düşünüyoruz. Çünkü her tatil veya her boşluğun arkasından çalışan arkadaşlarımız fabrikalara geri gelirken maalesef birtakım şeyleri de taşıyarak geliyorlar. Hepimiz seyrediyoruz, sosyal hayattaki gevşemeden herkes şikayetçi. Tabi bunun bir sonucu olacaktır. Bu durum da sanayiye de her yere de yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi fabrikalarda çalışanlarında tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Başkan Türek, "Önümüzdeki günlerde okullar açılacak, nasıl olacak? Vatandaşlarımızın daha sorumluluk bilinciyle hareket edip, maske mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Öpüşmememiz gerekiyor yani. Sevgi gösterimizi sarılarak değil kalplerimizden sarılarak göstermemiz gerekiyor" dedi.

Manisa'da koronavirüs kaynaklı duran bir işletmenin olmadığını söyleyen Başkan Türek, "Manisa'da vakalar nedeniyle duran bir işletme yok. Sosyal medyada çeşitli art niyetli yazılar zaman zaman çıkıyor ama şu an itibariyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hiçbir tanesinin gerçekliği yok. Kapanan ölümlerin kol gezdiği gibi bir takım asparagas haberler sosyal medyada yayılıyor ama bunların gerçekliği yok. Ancak vaka sayısı her gün bütün Türkiye'de arttığı gibi bizlere de yansıması oldu" diye konuştu.

"Vardiyadan çıkanlar tedbirleri unutuyor"

Fabrikaların koronavirüse karşı yeterli tedbirleri aldıklarını savunan Başkan Türek, "Tedbirler konusunda sanayi kuruluşlarımız toplumda alınmayan tedbirleri alıyor. Yani bütün işçilerimizin gerek servis konusu, gerek yemekhane konusu, gerek hijyenle ilgili dezenfeksiyon konusu, gerek çalışma koşullarındaki mesafe konuları gibi her türlü önlemi alıyoruz ama akşam saat 17.00'da vardiyasından çıktıkları zaman bu arkadaşlarımızın hepsi bunları unutuyorlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var Sağlık
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Son Dakika: Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan 8 Türk vatandaşından 7'sinin durumu iyi
Son Dakika: Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan 8 Türk vatandaşından 7'sinin durumu iyi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Gupse Özay Yeşim Salkım Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Manisa OSB Başkanı Türek'ten fabrika çalışanlarına 'Öpüşmeyin' uyarısı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 14:29:24. #1.15#
title