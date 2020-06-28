Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı
Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
28.06.2020 22:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:41
Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir tesiste çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.
Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.
Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.
Kaynak: AA