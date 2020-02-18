: Manisa ödüllü gazetecinin bağışlanan organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu

18.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:33

Ödüllü gazetecinin bağışlanan organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşıdan gelen otobüsle çarpışan otomobilin ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen sürücüsü 46 yaşındaki ödüllü gazeteci Hakan Tankaya'nın ailesi tarafından bağışlanan organları nakil bekleyen 6 hasta için umut oldu.

Geçen 14 Şubat'ta Salihli'den İzmir yönüne giden Nurullah Akbaş'ın kullandığı 35 PK 429 plakalı yolcu otobüsü Ankara-İzmir Karayolu, Caferbey mevkisinde karşıdan gelen Hakan Tankaya yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel gazetecilik yaptığı öğrenilen Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Tankaya'nın dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi Koordinatörü Dr. Güler Turgut'un görüştüğü ailesi, vasiyeti üzerine Tankaya'nın organlarını bağışladı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ekipler, 4 saatlik bir operasyonla Tankaya'nın karaciğer, böbrek ve kornealarını aldı. Tankaya'nın bağışlanan organlarından karaciğer, böbrek ve kornealarının bu hastanelerde sıra bekleyen toplam 6 hastaya nakledileceği öğrenildi. Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Aksoy ve Organ Nakli Birimi Koordinatörü Dr. Güler Turgut, organ bağışının önemine dikkat çekip, Tarkaya Ailesi'ne duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesi ile tanınan Tankaya, Anadolu basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: DHA

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