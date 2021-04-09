Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinden Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinden Demirci ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile birlikte görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken fırtınanın etkisi ile de zaman zaman tipiye dönüştü.

Yetkililer don uyarısında bulundu.

Öte yandan kar yağışı Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda da etkili oldu.

Dağın zirvesi yağışın ardında beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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