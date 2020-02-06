Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

06.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:28

Manisa'nın Demirci, Gördes ve Şehzadeler ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karayolları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi ekiplerince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu ancak çalışmalar sonucu hiçbir yolun kapanmadığını bildirdi. Selçuk, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleriyle çalışmaların koordineli olarak devam ettiğini belirtti.

Bu arada okulların tatil olması nedeniyle bazı öğrenciler günü kar topu oynayarak geçirdi.

Büyükşehir belediyesinden tuzlama ve yol açma çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu, Gördes ve Demirci ilçeleri ile Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'nda tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.



Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının bu gece de sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA