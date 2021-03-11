Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

11.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:04
Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü.

Demirci ilçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Demirci - Simav bağlantısını sağlayan 1470 rakımlı Akçakertik Geçidi ile Asitepe ve Demirci Dağında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibiyle Simav ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de devriye görevi yürütüyor.

İlçede bazı vatandaşlar da yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayıp kızakla kayan ilçe sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yetkililer Demirci - Simav kara yolunda kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini, bu yolu kullanan sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatlarını yanlarında bulundurmalarını istedi.

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkında da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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