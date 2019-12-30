Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

30.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:24

Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Demirci, Gördes ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkisi, kar nedeniyle beyaza büründü. Milli parkta 1500 metre yükseklikteki "Ata Alanı" mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşı tatili öncesi milli parka çıkmak isteyenler için karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, milli parka çıkan sürücülerden zincir takmalarını istedi.



Bu arada milli parkta bulunan orman köşklerinin, yılbaşı tatili öncesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.



Demirci'de tipi etkili oluyor



Demirci ilçesinde de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 1470 rakımlı Akçakertik ve 1450 rakımlı Türkmen Tepe mevkilerinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü.



İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



Yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yapan ekipler, zincir ve çekme halatı bulunmayan sürücülerin Demirci-Simav kara yolunu kullanmamaları uyarısında bulundu.



İlçede sabah saatlerinde beri devam eden kar yağışı ve fırtına nedeniyle pek çok araç sürücüsü Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik mevkisinde mahsur kaldı.

Karayolları ve Demirci Belediyesi arama kurtarma ekiplerince yolda kalan sürücü ve araçlar kurtarıldı.



Demirci Belediyesi arama kurtarma ekipleri, yaban hayvanların gece yiyebilmeleri amacıyla esnaf ve kasaplardan temin edilen et, kemik, ekmek, peksimet ve yemi bin 470 rakımlı Akçakertik, Başalan ve Gelin uçtu mevkilerine bıraktı.



"Kış şartları ağır geçiyor"

Demirci Belediyesi arama kurtarma timi görevlisi Selçuk Güngör, "İlçemizde kış şartları oldukça ağır geçiyor. Arama kurtarma ekibi olarak et, ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. Kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edeceğiz. Ayrıca yine arama kurtarma timimiz olarak 7/24 göreve hazırız. Dağda ve yolda mahsur kalan araçları kurtarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Karayolları ekiplerince fırtınanın ve kar yağışının sürdüğü Demirci-Simav kara yolunda gece boyunca kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki Yukarıbozkır, Hacıisalar, Kuşlar, Ayvacık, Yunusdere ve Kabaçınar mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Gördes'te ise Çiçekli Mahallesi ile Çomaklı mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

Soma'da Eynez, Sarıkaya, Bozarmut ve Türkpiyala mahallelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Kaynak: AA