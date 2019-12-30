: Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

30.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:04

Demirci ilçesindeki kar ve tipiden görüntüler

Akçakertik Mevkisindeki yol temizleme çalışması

Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kar küreme çalışması MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Demirci, Gördes ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden bu yana etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkisinde başlayan kar nedeniyle dağın yamaçları beyaza büründü. Milli parkta 1500 metre yükseklikteki "Ata Alanı" mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri, yılbaşı tatili öncesi milli parka çıkmak isteyenler için karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri, milli parka çıkan sürücülerden zincir takmalarını istedi.

Bu arada milli parkta bulunan orman köşklerinin yılbaşı tatili öncesi yüzde yüze doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Demirci'de tipi etkili oluyor

Demirci ilçesinden de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, bin 470 rakımlı Akçakertik ve bin 450 rakımlı Türkmen Tepe mevkilerinde tipi nedeniyle görüşmesi 15 metrenin altına düştü.

İlçenin yüksek kesimleri olan Akçakertik, Türkmen Tepe ve Asitepe mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yollarda sabah saatlerinden bu yana tuzlama ve kar temizleme çalışması yapan yetkililer kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci - Simav karayolunu kullanmamaları noktasında uyardı.

Demirci'de kar yağışı ve fırtınanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde Yukarıbozkır, Hacıiasalar, Kuşlar, Ayvacık, Yunusdere ve Kabaçınar mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Gördes'te ise Çiçekli Mahallesi ile Çomaklı mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

Soma'da da Eynez, Sarıkaya, Bozarmut ve Türkpiyala mahallerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Kaynak: AA

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