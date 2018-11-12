Manisa'nın Yeni Valisi Ahmet Deniz Görevine Başladı

VALİLER kararnamesiyle Manisa Valiliği'ne atanan Ahmet Deniz, yeni görevine başladı.

Valiler kararnamesiyle Manisa'ya atanan Ahmet Deniz, bugün saat 13.30 sıralarında, Manisa'ya gelerek görevine başladı. Vali Deniz, Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sırasında alanda bulunan herkesle tek tek selamlaştıktan sonra makamına geçen Vali Deniz, Manisa Türkiye'nin çok önemli vilayetlerinden biri. Bir taraftan sanayi şehri, bir taraftan tarım şehri, bir taraftan da gerçek anlamda turizm şehri olabilecek bir potansiyele sahip. Bu şehri daha ileriye hep beraber nasıl götürebiliriz bunun çabası, gayreti içerisinde olacağız. Türkiye son yıllarda çok ciddi manada bir değişimin, gelişimin içerisine girdi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok mesafe aldı. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için bizim de Manisa olarak bir değil 5 çalışmamız lazım. Yapmamız gereken ne varsa yapmamız lazım dedi. - Manisa