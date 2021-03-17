Manisa'nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı
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Manisa'nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı

17.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:35
Manisa'nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Horzum-Alayaka Barajının yıl sonunda su tutması hedefleniyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1810 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Horzum-Alayaka Barajının yıl sonunda su tutması hedefleniyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler modern sulamayla tanışmaya hazırlanıyor. 1810 dekar araziye can suyu verecek Horzum-Alayaka Barajının bu yıl tamamlanarak su tutması hedefleniyor.

Alayaka Köyü'nün güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 38 metre olan Horzum-Alayaka Barajının gövdesi için 700 bin metreküp dolgu yapıldı. Dolusavak ve gövde dolgu imalatları tamamlanan barajda yakında ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlanacak ve yıl sonunda su tutulacak.

Horzum-Alayaka Barajında 740 bin metreküp su tutulacağını açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Proje verimli 1810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli çiftçi hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek. 2021 yılı rakamlarıyla yılda 2,3 milyon lira ek gelir artışı bekliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'nın üzüm diyarına can katacak barajda sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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