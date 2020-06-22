HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci

Ege Bölgesi'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci
22.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:01

Ege Bölgesi'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Salihli Ovası'nın zirai değerlerinden olan ve özellikle de Poyrazdamları Mahallesinde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun hasadına başlandı. Kaledibi mevkiinde yetişen ve kilosu 1 ile 1 buçuk liradan satılan karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"Hasada gecikmeli başladık"

18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın, 20 Şubatta diktikleri karpuz fidelerinin havalardan da kaynaklı gecikmeli de olsa karpuz hasadına başladıklarını söyledi. Aydın "Normalde 90-95 günde hasadımıza gelen ürünler bu sene 120 günü buldu. Bugün hayırlısı ile mahsulümüzün hasadımıza başladık. Şuan Poyraz'ın kırlarında hasat başladı, bu ürünler ilk ürünler olup, kır bölge yapısı gereği hasat erken oluyor. Önümüzdeki haftalarda kırım hızlanarak devam edecek" dedi.

"Poyraz karpuzu çok lezzetlidir"

"Poyraz karpuzunun tadı diğer bölgelerdeki karpuzlara göre daha üstün" diyen Aydın "Karpuzun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı itibariyle çok farklıdır. Tadı farklı olduğu gerekçesiyle Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul'da Poyraz karpuzu adıyla satılıyor. Poyraz karpuzu piyasada bir yer edindi. Antalya ve Adana gibi karpuz üretimin yer aldığı piyasada Poyrazdamları Karpuz üretiminde kendisine yer etmeyi başardı. Çünkü Poyraz karpuzu çok lezzetlidir. Hasada bugün başlamamıza rağmen, bizim bundan önce en büyük şikayetimiz emek hırsızlığıydı. Adana ve Antalya'dan getirilen ürünleri, Poyraz Karpuzu adı altında satış yapıyorlar. Bu da Poyraz Karpuzunun adını bir nevi de olsa kötülüyor. Bu saatten sonra daha yakın bölgelerimizdeki tezgahlarda Poyraz Karpuzu yer alırken, önümüzdeki günlerde ise diğer illerdeki tezgahlarda yerini alır." şeklinde konuştu.

"Gazlı içecek yerine karpuz götürün"

Korona virüs ve kansere karşı vatandaşları karpuz tüketmeye davet eden Aydın, "İnternet ve sosyal medyada araştırdığımıza göre bu karpuz korona virüsün bir numaralı ilacıymış" diye konuştu. Hasta ve komşu ziyaretlerine giderken, gazlı içecekler yerine karpuz veya meyve çeşitlerinden götürülmesini isteyen üretici Aydın, "Hem sizlerden veya içinizden birisi olan üreticinin para kazanmasına vesile olursunuz. Çünkü biz karpuzu üretmemize rağmen son 3 yıldır aynı paraya satıyoruz. Fakat masraflarımız yüzde 80-90 oranında zamlandı. Kazancımız çok az olmasına rağmen karpuz üretiminden zarar ettiğimiz yıllar oldu. Dekar verimi belli, gideri belli, sattığımız fiyatlar belli, herkesin düşündüğü gibi afaki paralar kazanmıyoruz. Biz azdan yetinmeyi biliyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz, bizlere gerekli değeri gösterip destek çıksınlar. Bazen en büyük zorumuza giden ürünün para yapmayıp, zarar etse dahi tarlada kalan mahsullerimiz oluyor. Hiç para kazanmamak önemli olmuyor, 120 gün emek çektiğimiz mahsulün ezilip, yerde kaldığını gördüğümde benim içim acıyor" şeklinde konuştu.

"3 bin dekar alanda karpuz üretiliyor"

Poyrazdamları Mahallesi Kaledibi mevkisinde sezonun ilk karpuzunu hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticilere sezonun hayırlı olmasını diledi. Karpuzun Salihli'nin zirai değerlerinden olduğunu belirten Yalvaç, "Aromasıyla, rengiyle, tadıyla Poyraz Karpuzu Salihli'deki pazarlarımızdan ziyade bundan sonra Türkiye'nin her yerine göndererek tezgahlarda yerini alacaktır" dedi. Salihli Ovası'nda yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretiminin yapıldığını vurgulayan Yalvaç şunları söyledi: "Bunun büyük bir bölümü Poyraz Karpuzu olan ve adı gibi Poyrazdamları'nda yetiştirilmektedir. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlüde olsa, biz Poyraz Karpuzu olarak onlarla her zaman rekabet içerisin de olacağız."

Sürmeli'de hasat başladı

Öte yandan Poyrazdamları Mahallesi'nde üretimi yapılan erkenci 'Sürmeli' cinsi kavun hasadına da başlandı. Kavun üreticisi Ali Aydın, "Poyrazdamları Mahallesinde kavun kesimine başladık. Sürmelidir cinsi, kavunlarımız çok güzel, herhangi bir sıkıntısı yok. Üretici olduğumuz için gönül rahatlı ile herkese sunabiliyoruz" dedi. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise "Poyrazdamları Mahallemizin her ne kadar karpuzu ünlüyse, Sürmeli cinsi kavunlarımız da hasadına başlanmış olup, tezgahlarda yerini almıştır." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Ekonomi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Ekonomi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:48:24. #1.15#
title