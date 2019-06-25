Manisa'nın turizmi için harekete geçtiler

Manisa Kültür ve Turizm Geliştirme Derneği (MAKÜDER) Başkanı İbrahim Akdoğan, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdikleri ziyarette, "Derneğimiz kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza atan kişilerden oluşmaktadır. Tüm enerjimizi dernek çatısı altında toplayıp, geniş bir turizm yelpazesi oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Manisa Kültür ve Turizm Geliştirme Derneği (MAKÜDER) Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı İbrahim Akdoğan, başkan yardımcısı Hasan Ertekin, Genel Sekreter Bedriye Pehlivan ve yönetim kurulu üyesi Hatice Gözeten hazır bulundu.

Manisa'nın çağlar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve bu sebeple bir tarih ve kültür şehri olduğunu ifade eden Vali Deniz, "Manisa, tarım, sanayi, kültür ve turizmin birleştiği bir şehirdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapması sebebiyle özellikle kültür turizmi açısından önemli bir şehir olan Manisa'nın doğal ve kültürel güzelliklerini daha büyük kitlelere tanıtarak ilimize daha çok turist çekmeliyiz." dedi.

MAKÜ-DER Başkanı İbrahim Akdoğan kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Akdoğan, "Dernek yönetim kurulumun ve üyelerimizin her birinin kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza atan kişilerden oluşmaktadır. Bunun sonucunda dernek çalışmalarında farklı bakış açıları ile zengin bir çalışma grafiği oluşturmayı hedefliyoruz ve böylelikle tüm enerjimizi dernek çatısı altında toplayıp, geniş bir turizm yelpazesi oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

MAKÜ-DER Genel Sekreteri Bedriye Pehlivan ise şunları söyledi: "Yaşadığımız şehrimizde yaptığımız gözlemlerde, Şehzadeler Şehri Manisamızda, maalesef geçmişte tarihi değerlerimizi koruyamadığımızı görmekteyiz. Geldiğimiz noktada kurumların ve belediyelerimizin, elde kalan tarihi değerlerimizi koruyucu, günümüze taşıyan çalışmaları elbette çok sevindirici. Ancak asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta ve derneği kurmamızdaki en önemli amacımız; turizmin önemine dair bilincin artmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, tarım ve sanayi de gözde olan şehrimizin turizmde de öne çıkmasıyla ilgili katma değer sağlamaktır."

Ziyarette Manisa Kültür ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Akdoğan ve yönetim kurulu, Vali Ahmet Deniz'e tablo hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA