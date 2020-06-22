- Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı

- Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı Başkan Dutlulu gençlere sözünü tuttu, Skate Park hizmete açıldı Manisa'da tek olma özelliğine sahip olan Skate Park, Akhisar Belediyesi tarafından hizmete açıldı.

22.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:50

- Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı

Başkan Dutlulu gençlere sözünü tuttu, Skate Park hizmete açıldı

MANİSA - Manisa'da tek olma özelliğine sahip olan Skate Park, Akhisar Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Park, bisiklet, paten ve kaykay sporuna ilgi gösteren gençlerin gözde mekanı oldu.

Akhisarlı gençlerin uzun yıllardır hayalini kurduğu Skate Park, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları sonucunda hazır hale getirildi ve sporcuların hizmetine sunuldu. Başkan Besim Dutlulu, seçimlerden önce gençlere verdiği sözü tutarak Hürriyet Mahallesindeki 300 metrekarelik boş alanda Skate Park oluşturdu. Sporcu gençler, yapılan hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tamamen profesyonel ekipler tarafından beton zemine yapılan park, Manisa genelinde tek olma özelliği taşıyor.

Göreve başlamadan önce gençlere Skate Park sözü veren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlı gençlerin rüyalarını gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, parkın hayırlı olmasını diledi. Çocukları ile birlikte parkı ziyaret ederek, grafiti yapan gençlerle parkı boyayan Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Göreve başlamadan önce gençlerimizden bize böyle bir park talebi gelmişti. Çocuklarımız bu sporu yapmak için çevre illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu gün onlara verdiğimiz sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Akhisar'da bu spor ile uğraşan oldukça fazla gencimiz var. Hizmete açtığımız bu parkta gençlerimiz hem spor yapıyorlar hem de aynı spor ile uğraşan arkadaşlarıyla sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar. Her zaman gençleri dinleyen ve onların fikirlerini önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduk. Parkı oluştururken de yine gençlerimizin öneri ve tavsiyelerini esas aldık. Umarım beğenirler. Akhisarlı gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

"Böyle bir park Manisa genelinde yok"

Profesyonel olarak kaykay sporuyla ilgilenen Barış Söğütlüdağ, "Yaklaşık 8-9 yıldır kaykay sporu ile ilgileniyorum. Akhisarlılar bu spor kültürünü de tanısınlar diye arkadaşlarımızla ciddi bir emek harcıyoruz. Bu park bizim için geç gelen bir zafer oldu. Çok sevindik. Çünkü böyle bir park Manisa genelinde yok. Bizim için çok büyük bir lütuf. Belediye Başkanımız sağ olsun, bu işi yapan sporcular ile görüşerek, onlardan fikirler alarak burayı yaptırdı. Tüm sporcu arkadaşlarımız adına Besim Başkan'a teşekkür ederiz. Bu park sayesinde hem yarışmalara hazırlanabileceğiz hem de genç kardeşlerimize bu sporu öğretebileceğiz" diye konuştu.

"Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediyemiz olduğu için şanslıyız"

Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediye yönetimine sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ifade eden genç sporcu Ahmet Dolgun, "Yaklaşık 7-8 yıldır böyle bir park için talepte bulunuyorduk. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu göreve geldikten sonra bir kere rica ettik ve söz verdiği tarihte parkımızı açtı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Önceden bu sporu kendi imkanlarımız ile şehir içerisinde yapıyorduk. Şimdi daha profesyonel şekilde sporumuzu yapabiliyoruz. Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediyemiz olduğu için çok şanslıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

- Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Sahte polis olan hırsızların baskını kameralara yansıdı
Sahte polis olan hırsızların baskını kameralara yansıdı
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Serdar Aziz Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: - Manisa'nın tek skate parkı Akhisar'da açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:09:25. #1.15#
title