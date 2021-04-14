Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası
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Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi Ticaret A.Ş'ye ait kırmızı halk otobüslerinde şoförlük yapan ve Manisa'nın tek kadın halk şoförü olan Fatma Güngör, Kod-29 nedeniyle haksız yere işten çıkarıldığını iddia etmişti. Güngör'ün cep telefonuyla oynadığı sırada kaza yapması nedeniyle iş akdinin sona erdiği ortaya çıktı.

Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü 42 yaşındaki Fatma Güngör, 5 yıldır çalıştığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Kod-29 nedeniyle çıkarıldığı yönünde basına açılamada bulunmuştu. Manisa Ulaşım Hizmetleri A.Ş'den (MANULAŞ), kadın otobüs şoförü Fatma Güngör'ün haksız şekilde işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, Güngör'ün işten çıkarılma sürecine ilişkin kamuoyunda yanlış bir intiba oluşturulduğu kaydedildi.

Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası

BELEDİYE İDDİALARI YALANLADI

Güngör'ün iş akdinin haksız şekilde feshedildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı ileri sürülen açıklamada, "Söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.

KAZA ANINDA TELEFONLA OYNADIĞI ANLAŞILDI

Öte yandan kazaya ilişkin otobüsteki güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde cep telefonuyla ilgilenen kadın sürücünün yönetimindeki otobüsün, aynı yönde ilerlerken bir süre sonra yolda duran otomobile arkadan çarpması yer alıyor.

Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'nın tek kadın halk otobüsü şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası
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Manisa Ulaşım Hizmetleri A.Ş'ye ait kırmızı halk otobüslerinde şoförlük yapan ve Manisa'nın tek kadın halk şoförü olan Fatma Güngör, Kod-29 nedeniyle haksız yere işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Güngör'ün cep telefonuyla oynadığı sırada kaza yapması nedeniyle iş akdine son verildiği ortaya çıktı.

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