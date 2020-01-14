Manisa'nın Soma İlçesinde Kadın elinin üretime katkısı bir daha ortaya çıktı

14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44

AÖF işletme bölümünü bitiren daha sonraları Adalet bölümü bölümünü bitiren halen bir hukuk bürosunda görev yapan Şenay Özer Kadının tanımında, kadınlar dünyaya geldiğinden bu yana bir mücadele içine girerler. Önce kurallara başkaldırır, sonra kendi kurallarını oluştururlar. Bir aile bir yuva kurar. Kadınlar dünyanın en güçlü varlıklarıdır. Kadınlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur.

Kaktüs yetiştirmeye bir hobi olarak başlayan fazla olan kaktüsleri satan çeşitleri üreten biri oldum. Şimdi ise düğünlerde organizasyon işlerinde ürettiklerimi satma fırsatı ortaya çıktı. Kaktüslerkolay kolay pes etmiyorlar. Odikenlerin arasında açan çiçekleri bir azmin zaferidir O çiçekler pes etmiyorsa bizde pes etmemeliyiz Dedi. Kadınlar dünyanın en güçlü varlıklarıdır. Onlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Dedi.

Esnaf Ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ali Ayan Kadın Üreticiyi Ziyaret Etti.

Yapılan bu emeğe saygı göstermek lazım. Bu arkadaşımızın azmine başarısına kupkuru övgü akış yetmez. Biz oda olarak bu işlerle uğraşan kişilerle tanıştırmak ve bunun ötesi, bu serayı kendi kurdu diğer seralarında bizlerin desteğiyle kurmasını sağlıyacağız dedi.

Kaynak: Bültenler