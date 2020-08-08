Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA