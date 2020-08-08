Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi.
08.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:35
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. - MANİSA
Kaynak: İHA
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