Manisa'nın risk haritasında 6 grup belirlendi
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Manisa'nın risk haritasında 6 grup belirlendi

Manisa'nın risk haritasında 6 grup belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa'da gerçekleştirilen il Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa'da gerçekleştirilen il Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa'nın afet durumu ve afetlerin olası etkinlerini ortaya koyan ve bu etkilerin en aza indirilmesi için afetler yaşanmadan önce yapılan çalışmaları kapsayan Manisa'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) online olarak 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği il geneli tüm kamu kurum ve kuruluşların katıldığı çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da katılarak bir sunum gerçekleştirdi. İnal, sunumunda itfaiye ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa'daki doğa ve insan kaynaklı tehlikelerden doğabilecek riskleri azaltmak, can ve mal kaybını engellemek amacıyla Manisa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde paydaş kurum ve kuruluşlarca hazırlanmakta olan Manisa İl Risk Azaltma Planı tamamlanarak Manisa'nın afet, tehlike ve riskleri deprem, maden kazaları ve endüstriyel kazalar, yangın, sel-taşkın, kütle hareketleri, meteorolojik (dolu-fırtına-don) ve iklim değişikliği (kuraklık) kaynaklı afetler olarak 6 afet türü belirlendi. - MANİSA

Manisa'nın risk haritasında 6 grup belirlendi
Manisa'nın risk haritasında 6 grup belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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