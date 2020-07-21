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Manisa'nın Play-Off heyecanı

Futbolda Manisa 4 takımla birden Play-Off heyecanı yaşıyor.

Manisa'nın Play-Off heyecanı
21.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:19

Futbolda Manisa 4 takımla birden Play-Off heyecanı yaşıyor. TFF 1'inci Lig'de son haftaya kadar direkt Süper Lig kovalayan Akhisarspor, sezonu 57 puanla dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldı. Tek sezonluk aradan sonra Süper Lig'e dönmek isteyen yeşil-siyahlı ekip final yolundaki ilk maçta yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu aylarca lider götüren Manisa Futbol Kulübü, alt liglerin koronavirüs pandemisiyle erken noktalansı sonucu adını ikinci sırada Play-Off'a yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, dün çeyrek final maçında İnegölspor'u 3-0 yenip yarı finalist olarak 1'inci Lig iddiası kanıtladı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üçüncü sırayı elde eden Turgutluspor, yarın Esenler Erokspor'la Antalya'da tek maç üzerinden Play-Off yarı finaline çıkacak. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk yılında grubunda ikinci sırayı alan Somaspor ise yine Antalya'da perşembe günü Muğlaspor önünde final mücadelesi verecek.


Kaynak: DHA

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