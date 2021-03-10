Manisa'nın kültürü ve turizmi görüşüldü
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Manisa'nın kültürü ve turizmi görüşüldü

10.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:39
Manisa'nın kültürü ve turizmi görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ı konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ı konuk etti. Ziyarette Manisa kültürü ve turizmi ile ilgili önemli görüşmelerde bulunuldu.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Kültür ve Turizm Müdürü Sudak'ı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasında Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil konuk etti. Ziyarette Manisa kültürü ve turizmi ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Milli Mücadelede Manisa Kurtuluş Müzesi de görüşüldü. Ziyarette Yeni Arkeoloji Müzesi'nden Manisa Kent Müzesine, Türk İslam Eserleri Müzesi'nden Saray-ı Amire'ye ve daha birçok esere, Manisa'yı kültür yolunda aydınlatacak ve değer katacak turizm için önemi olan planlamaların sırasıyla hayata geçirilmesi noktasında da değerlendirmelerde bulunuldu. 2021 yılının Manisa Kültürü için önemli ve değerli yatırımların yapılacağı bir yıl olacağını kaydeden Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, kent belleğinin canlı tutulacağı, gelecek kuşaklara Manisa'nın mensubiyet duygusunun aşılanacağı, aktarılacağı ve kent kültürünün yaşatılmasının hedeflendiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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