MANİSA'NIN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA
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MANİSA'NIN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA

MANİSA'NIN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü çelenk sunma töreniyle kutlandı.

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nda, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıldönümü için tören düzenlendi. Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törene katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Ergün, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Konuşmanın ardından Şehzadeler Mehteran Takımı ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları gösterisi izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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