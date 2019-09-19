Manisa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 16:16

Manisa'nın Salihli, Kula ve Selendi ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.



Manisa'nın Selendi ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Türk tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı. Tören öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığında verilen ikramla sona erdi.



Törene İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutan Teğmen Ömer Can Çeri, Gaziler, Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, DP İlçe Başkanı Serdar Şafak, oda başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.



Kula'da Gaziler Günü kutlandı



Manisa'nın Kula ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kent Meydanında tören düzenlendi. Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi adına Kıbrıs Gazisi İsmail Kara konuşma yaptı. Kıbrıs Gazisi İsmail Kara'nın ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu belirterek, ülkenin birlik ve bütünlüğüne göz dikenleri hayal kırıklığına uğrattıklarını ifade etti.



Kent Meydanı'ndaki törenin ardından İlçe Şehitliği ziyaret edilerek Kuran'ı Kerim ve dualar okundu. Program daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi'nde, Kula Muharip Gaziler Derneği başkanı Mehmet Çürük'ün tebrikleri kabulü ile devam etti.



Salihli'de Gaziler Günü töreni



19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula şubesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Manisa'nın Salihli ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Şehitlik Anıtında tören düzenlendi. Törende anıta Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenk sunuldu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın gazilerin Türk tarihinin birer kahramanı olduğunu söyledi.



Törenin ardından gazilere Salihli Belediyesi tarafından ikram verildi. Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, kurum müdürleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ın yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA