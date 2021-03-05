Manisa'nın iki yüzü

PROFESYONEL futbol liglerindeki Manisa temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü ve Somaspor bu sezon açık ara şampiyonluğa koşarken, kentin 2 en köklü ve en başarılı kulübü Akhisarspor ile Manisaspor küme düşme korkusu yaşıyor.

PROFESYONEL futbol liglerindeki Manisa temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü ve Somaspor bu sezon açık ara şampiyonluğa koşarken, kentin 2 en köklü ve en başarılı kulübü Akhisarspor ile Manisaspor küme düşme korkusu yaşıyor. Henüz 2018 yılında 3'üncü Lig'den ilk kez 2'nci Lig'e çıkan Manisa FK, son 2 sezonda Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bu sene rekorlar kırarak zirveye bayrağını dikti. Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını ve renklerini geçen sezon başında değiştiren siyah-beyazlı ekip, Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon tüm liglerin gol, averaj, galibiyet ve puan rekorlarını elinde bulundurarak ilk haftadan beri liderliği bırakmadı.

Türkiye'deki 145 profesyonel kulüp arasında halen namağlup tek takım konumundaki Manisa FK, 25 haftada 20 galibiyet, 5 beraberlikle 65 puan topladı. Son 11 maç öncesi en yakın rakibinin 18 puan önündeki Manisa ekibi, tarihinde ilk kez 1'nci Lig'e çıkışını ilan etmek için artık günleri sayıyor. Geçen sezon döndüğü profesyonel ligde Play-Off oynayan Somaspor, Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon zirveye kuruldu. 23 haftada bileği yalnız 1 kez bükülüp Manisa FK'dan sonra tüm liglerin en az yenilen takımı olan Somaspor, son 9 haftaya en yakın rakibinin 8 puan önünde lider girerek tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkma yolunda şampiyonluk kapısını araladı. Manisa ekiplerinden Turgutluspor da 2'nci Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veriyor.

AKHİSARSPOR VE MANİSASPOR KABUS GÖRÜYORManisa'nın 2 takımı şampiyonluk heyecanı yaşarken, kenti yıllarca Süper Lig'de temsil eden Akhisarspor ve Manisaspor ise düşme korkusunu iliklerine kadar hissediyor. Yıllarca alt liglerde yer aldıktan sonra Manisa'yı 2012-2019 arasında 7 sene aralıksız Süper Lig'de temsil ederken, 2018 yılında tarihinde ilk kez Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanıp kenti UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan Akhisarspor, büyük çöküş yaşadı. Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off oynadıktan sonra bu yıl kadrosu dağılan Akhisar, transfer yasağını devre arasında açıp 27 takviye yapmasına rağmen kötü gidişi durduramadı.Son 15 maçın 13'ünü kaybeden Akigo, 1'inci Lig'de en yakın rakibinin 6 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Yıllarca Süper Lig'de yer alarak kenti en üst kategoride temsil eden ilk kulüp olan Manisaspor, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla 1'inci Lig'den başlayıp üst üste 3 yıl küme düştü. Geçen sezon amatöre düşmesi kesinleşmesine rağmen koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıllığına küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtulan Manisaspor, bu sene transfer yasağını kaldırsa da aynı kaderden kaçamadı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 21 maçta 1 galibiyet alabilen tarihi kulüp, son 9 haftaya kurtuluş barajının 10 puan gerisinde girip umutlarını azalttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ