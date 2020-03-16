Manisa'nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı - Haber
Manisa, Güncel

Manisa'nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin hazırladığı billboard tasarımlarıyla bilgilendirdi.

16.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:58
Manisa'nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin hazırladığı billboard tasarımlarıyla bilgilendirdi.


Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı alınan önlemler ışığında il genelinde toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların virüsten korunması için alabilecekleri önlem ve tedbirleri içeren bilgileri kent merkezinde bulunan LED ekran ve billboardlara taşıdı. Salon etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri ve kursları iptal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı grafik tasarım ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirme araçları da, şehrin birçok noktasına vatandaşların görebileceği şekilde LED ekranlara ve billboardlara asıldı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi için topyekun mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.


Servis araçları ve ticari taksilerde korona önlemi


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçları ile ticari taksilerde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, vatandaşların gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarında yolculuk yapabileceklerini dile getirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis araçları ile ticari taksilerde de dezenfekte uygulaması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmaları takip eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran korona virüsüne karşı, devletimiz tarafından bazı önlemler alındı. Manisa'da da şehir için toplu taşıma araçları dezenfekte yapılmıştı. Şuanda, her gün binlerce öğrenci ve vatandaşımızın kullandığı servis araçları ve ticari taksilerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Ulaşım Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Manisalı vatandaşımız toplu taşıma araçlarını, servis araçlarını, ticari taksileri gönül rahatlığıyla kullanabilirler" ifadelerinde bulundu.


Yapılan dezenfekte çalışmasının ardından görüşlerini dile getiren taksi ve servis sürücüleri vatandaşların sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabileceğini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Haber
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! 60 yaş üstü riskli gruplara izin verilecek
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! 60 yaş üstü riskli gruplara izin verilecek
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hande Soral Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Derbi Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Manisa'nın her yeri korona virüs bilgilendirmeleriyle donatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 14:58:54. #1.15#