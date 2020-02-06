Manisa'nın güvenliği masaya yatırıldı
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Manisa'nın güvenliği masaya yatırıldı

Manisa İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:58
Manisa'nın güvenliği masaya yatırıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Brifing Salonunda yapıldı.


Genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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