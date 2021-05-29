Manisa'nın gururu Ayşe Begüm dünyanın zirvesinde
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Manisa'nın gururu Ayşe Begüm dünyanın zirvesinde

Manisa'nın gururu Ayşe Begüm dünyanın zirvesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya şampiyonu olması Manisalıların göğsünü kabarttı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya şampiyonu olması Manisalıların göğsünü kabarttı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla altın madalya kazanarak büyüklerde Türk aerobik cimnastik tarihinde bir ilke imza atan Ayşe Begüm, 1'incilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Milli cimnastikçi, "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk" mesajı verdi.

Akhisar'da 3 yaşında baleye başlayıp, 6 yaşında aerobik cimnastiğe geçiş yapan Ayşe Begüm Onbaşı, "Zihinsel eğitim alıyorum ve bu bana gerçekten yardımcı oluyor. Sahnede olduğumda çok heyecanlanıyorum ve kendime çok güveniyorum. Aerobik cimnastik yaptığımda uçuyormuş gibi hissediyorum" dedi. Gençlerde uluslararası şampiyonalarda 2015'te Meksika'da bronz, 2016'da Güney Kore'de altın, 2017'de İspanya ve İtalya'da altın, 2018'de Fas'ta gümüş, Portekiz'de bronz madalyalar dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası 36'sı altın 60'tan fazla madalya kazanan Ayşe, "Madayla canavarı" lakabıyla anılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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