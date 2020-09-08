Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
08.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:34

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı konuşmada, kahraman Türk ordusunun 8 Eylül 1922'de elde ettiği zaferle, milletin bu topraklarda özgürce yaşayabileceğini ve Anadolu'daki eşsiz topraklara hiçbir kirli ayağın basmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Tören, Manisa Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirle sona erdi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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