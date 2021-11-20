Manisa'nın Dev Adamlarından Mersin Deplasmanında Göz Dolduran Galibiyet

MERSİN (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 83-70 mağlup etti. Hava atışından itibaren oyuna ağırlığını koyan temsilcimizde Diante Watkins 27 sayısı ile yıldızlaşırken bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atıldı.

Türkiye Basketbol Ligi 8'inci hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk periyodu adeta sürklase etti. Maçı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da takip etti. Yıldız Amerikalıları Diante Watkins ile dışarıdan Andre Williamson ile de çember altından sayılar bulan yeşil-beyazlılar ilk periyodu 30-14 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün taraf olan temsilcimiz rakibine karşı baskılı savunması ile ilk yarıda potasında sadece 28 sayı gördü. Top paylaşımını iyi yapan Manisa'nın dev adamları ilk yarıyı 46-28 önde kapattı. Diante Watkins ilk yarıda attığı 17 sayı ile yıldızlaştı.

İçerden ve dışardan etkili oyun devam etti

Üçüncü periyotta rakibinin baskısı karşısında geri adım atmayan yeşil-beyazlı temsilcimiz hem pota altından hem de dış atışlardan bulduğu isabetlerle skor farkını korudu. Üçüncü periyotta 69-52 temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

Temsilcimiz maçı 23 asist ile tamamladı

Final periyodunda da sakinliğini koruyan temsilcimiz bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Takımımızda Diante Watkins bulduğu 27 sayı ile galibiyette önemli pay oynarken Andre Williamson da 19 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist ile mücadeleyi tamamladı. Kritik anlarda sahneye çıkan Akın Kandemir de 6'da 4 üçlük isabeti ile 12 sayı üretti. Tunahan Dikmen de 8 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile göz doldurdu. Hücumda topu iyi paylaşan Manisa'nın dev adamları takım halinde 23 asiste imza attı.

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