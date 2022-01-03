Manisa'nın Dev Adamları Yeni Yıla Galibiyetle Başladı

MANİSA (Bültenler) - Yeni yıla galibiyetle başlayan yeşil-beyazlı Dev Adamlar üst üste dördüncü deplasmandan maçını da kazanmış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi 14'ncü hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da tribünde takip etti. Mücadeleye iyi başlayan taraf olan Manisa'nın Dev Adamları ilk periyodu 28-23 ile önde geçti. İkinci periyodun özellikle son bölümlerinde oyuna ağırlığını koyan Manisa BBSK, soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Üst üste dördüncü deplasman galibiyeti

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular 66-55 ile skor avantajını iyice artırdı. Final periyodunda da skor avantajı ile oyuna devam eden Manisa BBSK, son anlarda yaptığı basit hatalarla rakibini maça ortak etse de karşılaşmadan 81-77 ile galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini alan yeşil-beyazlı takım, yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı.

Diante Watkins 16'da 9 saha içi isabetiyle 25 sayı ürettiği maçta 5 asist istatistiğine de imza attı. Andre Williamson ise özellikle mücadelenin son bölümündeki etkili oyunu ile 19 sayı, 9 ribauntluk istatistik yakaladı. Fatih Cantitiz de 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı. Mustafa Baki Görür 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma ile mücadelede öne çıkan bir diğer isimdi. Koray Uzunhasan da 5 sayı, 6 ribaunt ile takımına kritik maçta önemli katkı verdi.

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