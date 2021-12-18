Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır - Haberler
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Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır

Manisa'nın Dev Adamları TED Ankara Maçına Hazır
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, TED Ankara Kolejliler ile yapacağı karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımız, TED Ankara Kolejliler ile yapacağı karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12'inci haftasında TED Ankara Kolejlilerle karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımımızda hedef bir deplasman galibiyetine daha imza atmak. Takımımız, Ankara'da maçın oynanacağı TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanın ardından yeşil-beyazlı dev adamlarımız maç saatini beklemeye başladı.

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