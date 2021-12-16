Manisa'nın Dev Adamları, TED Ankara Deplasmanına Sıkı Hazırlanıyor - Haberler
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Manisa'nın Dev Adamları, TED Ankara Deplasmanına Sıkı Hazırlanıyor

Manisa'nın Dev Adamları, TED Ankara Deplasmanına Sıkı Hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 12'inci haftasında Ankara deplasmanında TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 12'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı TED Ankara Kolejliler maçı hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

5 maç üst üste kazanan ve zirveyi takibini sürdüren Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Günü çift idmanla tamamlayan Manisa BBSK, sabah ilk olarak salonda fitness antrenmanı yaptı. Ardından Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde şut antrenmanı yapan yeşil-beyazlı ekip, günün son bölümünde hücum ve savunma setlerine çalıştı.

Mücadele Manisa TV'den Canlı Yayınlanacak

Son haftalarda ortaya koyduğu üstün performans ile öne çıkan Manisa BBSK, 19 Aralık Pazar günü saat 14.00'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda parkeye çıkacak. Mücadele Manisa TV'den de canlı yayınlanacak.

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