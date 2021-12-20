Manisa'nın Dev Adamları Seriye Bağladı

ANKARA (Bültenler) - Mustafa Baki Görür de 21 sayısı ile maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı konumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, TED Ankara Kolejliler ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da tribünde takip etti. Mücadeleye fırtına gibi giren Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları kısa sürede skor üstünlüğünü ele geçirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Manisa'nın yeşil-beyazlı temsilcisi ilk periyodu 27-17 ile önde geçti. İkinci periyotta rakibin yaptığı alan savunmasına karşı hücum etmekte zorlanan ekibimize karşı hücumda etkinliğini artıran TED Ankara, aradaki sayı farkını kapattı. İkinci yarının son bölümünde oyuna yeniden ağırlığını koyan temsilcimiz soyunma odasına 49-42'lik skor avantajı ile gitti.

Son periyotta TED'i tamamen durdurduk

Mücadelenin üçüncü periyodunun başlarında TED Ankara Kolejliler aradaki farkı kapatsa da periyodun sonunda skor avanatıjını elimize aldık ve son 10 dakikaya girerken 7 sayılık farkı koruduk. Final periyodunda rakibine çemberi göstermeyen yeşil-beyazlı dev adamlar farkı kısa sürede açarak mücadeleden 91-79 galip ayrıldı.

Diante Watkins 14'te 11 saha içi isabetiyle 29 sayı atarak 36 verimlilik puanı üretti. Watkins ayrıca 4 asist, 5 top çalma istatistiği de yakaladı. Mustafa Baki Görür de kritik anlarda bulduğu isabetlerle mücadeleyi 21 sayı ile tamamladı. TED karşısında da topu çok iyi paylaşan dev adamlar 20 asiste imza atarken Andre Williamson da 12 sayısı ile çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.

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