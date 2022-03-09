Manisa'nın dev adamları Mersin maçına hazırlanıyor

MERSİN (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 23'ncü hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yeni evi Tarık Almış Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından itibaren Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde sıkı bir şekilde sürdüren yeşil-beyazlı takım, 12 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da rakibiyle karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta zirve yolunda Samsunspor'u deplasmanda 76-62 mağlup ederek, liderlik koltuğunu koruyan Manisa'nın Dev Adamlarında hedef yeni evinde bir galibiyeti daha hanesine eklemek olacak. Mücadele Manisa TV'den de canlı yayınlanacak.

MCBÜ öğrencilerinden pasta sürprizi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de antrenmanın ardından şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen yeşil-beyazlı oyunculara getirdikleri pasta ile sürpriz yaptı. Antrenman sonunda yapılan sürpriz sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken Takım Kaptanı Recep Doğrusöz ve oyuncular anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

"Tek hedefimiz Süper Lig"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "Süper Lig yolunda artık önümüzde 8 maç kaldı. Lige deplasman maçlarında istediğimiz gibi başlayamasak da şu an hedeflediğimiz yerdeyiz yani zirvedeyiz. Tek hedefimiz Süper Lig. Teknik ve idari kadromuz ve oyuncularımız bu hedef doğrultusunda sıkı bir şekilde çalışıyor" dedi.

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