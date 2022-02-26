Manisa'nın dev adamları Mamak karşısında hata yapmadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Mamak Belediyesini 90-82'lik skorla mağlup etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak ve mücadelenin son anlarında kritik öneme sahip katkı veren Diante Watkins maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi 21'inci hafta maçında Mamak Belediyesini evinde ağırlayan Manisa BBSK, 90-82'lik skorla önemli bir galibiyeti hanesine yazdırmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, 21 maç sonunda 16'ncı galibiyetini aldı. Yeni evinde oynadığı ikinci maçtan da galip ayrılmayı başaran Manisa'nın Dev Adamları liderlik koltuğunu da korudu. Mücadelenin ardından Başantrenör Ceyhun Cabadak ve yıldız oyun kurucu Diante Watkins de maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu ligde kolay maç yok"

Başantrenör Ceyhun Cabadak, oyuncularını, teknik ve idari ekibini alınan galibiyetten dolayı tebrik ederek başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Çok iyi mücadele ettik ama üçüncü çeyreğe 9-0'lık bir seriyle başlayıp, 21 sayılık bir fark elde ettikten sonra çok gevşedik ve çok basit hatalar yaptık. Zaten maçın genelinde ilk devrede 10, ikinci devrede 9 olmak üzere toplamda 19 top kaybı yaptık. Top kayıplarımızın çoğunu rakibimiz hızlı hücumlarla cezalandırdı. Rakibimizi de tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Sonuna kadar oyunun içinde kaldılar. İkinci ve son çeyrekte ve üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında sahada hep bizim istediğimiz işler oldu. Ancak gevşedik ve oyunun kontrolünü kaybettik. Çok daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bu ligde kolay maç yok. Maçın içinde de farklı senaryolarla öne geçip, geriye düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla 40 dakikayı ciddiye almak lazım. Bizim de bu maçtan dersler çıkarmamız lazım. Haftaya Cuma çok önemli bir deplasmana, Samsun'a gideceğiz. Bizim için çok kritik bir maç. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mamak'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

"Galip geldiğimiz maçtan birçok ders çıkardık"

Yıldız oyun kurucu Diante Watkins de yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem gerekiyor. Daha uzun süreler boyunca agresif olmamız gerekiyordu ama bunu pek başaramadık. Yine de galip geldik ve bu galip geldiğimiz maçtan birçok ders çıkardık. Sezon uzun ve yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA