Manisa'nın dev adamları finalde

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda yarı finalde Beysu Konyaspor ile karşılaştı. İlk periyotta hücumda etkili olan temsilcimizin 23-18 üstünlüğü vardı. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Beysu Konyaspor'a karşı soyunma odasına 37-36'lık skorla Manisa'nın Dev Adamları önde gitti.

Üçüncü periyottaki baskılı oyun maçı getirdi

Mücadelenin ikinci yarısına agresif başlayan Manisa BBSK, hem hücumda hem savunmada ortaya koyduğu etkili oyun ile son periyoda 61-51'lik skor avantajıyla başladı. Sert savunmasına devam eden ve hücumda topu iyi paylaşan Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları 78-71'lik skorla Federasyon Kupası'nda finale yükseldi.

Her maç farklı bir isim yıldızlaştı

Andre Williamson karşılaşmada 20 sayı, 5 ribauntla yıldızlaştı. Fatih Cantitiz de, 13 sayısının yanı sıra yaptığı 7 asistle takımın skor yükünü çeken bir diğer isim oldu. Diante Wantkins de 16 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle galibiyette önemli rol oynarken Sercan Topcu kritik anlarda bulduğu üç sayılık basketlerle maçı 10 sayı ile tamamladı. Takımın önemli isimlerinden Mustafa Baki Görür, mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Görür'ün maç esnasında parmağı kırıldı. Teknik heyet yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde takıma döneceğini belirtti.

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