Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hükümet Konağı'nda "Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hükümet Konağı'nda "Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:14
Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hükümet Konağı'nda

Manisa'nın Demirci ilçesinde Hükümet Konağı girişinde oluşturulan "Akıncılar Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Hükümet Konağı girişinde oluşturulan "Akıncılar Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Kaymakam Ethem Akıncı'nın büstünün de bulunduğu köşede, Kurtuluş Savaşı'nda yer almış askerlerin tüfekleri, su mataraları ve diğer gereçleri sergileniyor.

Köşede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının halıya dokunmuş tabloları da bulunuyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, AA muhabirine, Milli Mücadele'nin sembol ilçelerinden Demirci'nin başta Çanakkale olmak üzere 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere 2 bin 176 asker gönderdiğini söyledi.

Bu askerlerden sadece 300'ünün dönebildiğini belirten Kaya, dönen askerlerin de daha sonra Demirci Akıncıları'na katılarak işgal kuvvetlerine karşı mücadele verdiğini anlattı.

Kaya, Demirci Akıncıları ve şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Ecdadımızın o yıllarda verdiği mücadeleleri unutturmamak ve Demirci Akıncıları'mızın manevi değerlerini yaşatmak için kahramanlık köşesi kurduk. 6 ay önce kahramanlık köşemizi ziyarete açtık. Kaymakamlığımızın girişinde gelen misafirler, vatandaşlar, buradaki tarihi alanı görüyor ve beğeniyor." dedi.

Ziyaretçilerden Özge Dönmez İnan ise "Hükümet Konağı'na her gelişimde bu tarihi mekanı mutlaka ziyaret ederim. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmemizde çok katkısı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Özmert Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hükümet Konağı'nda "Kahramanlık Köşesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:18:09. #1.14#
title