Manisa'nın Demirci ilçesinde karda mahsur kalan aile kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aile, panelvan tipi araçta mahsur kaldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aile, panelvan tipi araçta mahsur kaldı.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Simav kara yolu üzerindeki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Panelvan araçta bulunan 5 kişilik aile, yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine jandarma ve Demirci Belediyesi arama kurtarma ekipleri, aileye ulaşarak kurtardı.

Bursa'dan cami halısı almak için geldiklerini, karlı bir hava beklemediklerini söyleyen sürücü Halil Öztaş, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesinin beklendiğini, Demirci-Simav kara yolunu kullanacak vatandaşların kış lastiği, zincir ve çekme halatı ile yola çıkması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, kar yağışının Soma ve Gördes ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay