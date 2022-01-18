Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası

Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı sonrası Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

DEMİRCİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı sonrası Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlık ilçedeki okullara bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." - MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası

Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası

Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaymakamlık, Demirci, Manisa, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title