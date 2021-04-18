Manisa'nın coğrafi işaretli "taban simidi" sahur sofralarının gözdesi oluyor
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Manisa'nın coğrafi işaretli "taban simidi" sahur sofralarının gözdesi oluyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Kültür Sanat

Manisa'ya özgü "taban simidi", şehirde sahurun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Manisa'ya özgü "taban simidi", şehirde sahurun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

İsmini yassı yapısından alan "taban simidi", kentteki fırınlarda un, su, nohut mayası, pekmez ve susamdan imal ediliyor.

Sahur vaktine kadar önceki yıllarda sokaklarda satılan simit, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yalnızca fırınlardan alınabiliyor.

Nohut mayasının verdiği tatlımsı tadıyla çocuklarca da çok sevilen simit, sahurlarda Manisalıların sofralarını süslüyor.

Taban simidi için 2018'de "coğrafi işaret" başvurusu yapıp onay alan fırıncı Ruşan Gültekin, AA muhabirine, ramazan aylarında talep doğrultusunda taban simidi üretimini arttırdıklarını belirtti.

Taban simidinin kentte bir ramazan geleneği olduğunu dile getiren Gültekin, bunu fırıncılar olarak yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gültekin, taban simidinin en önemli özelliğinin nohut mayası kullanılması olduğunu, mayayı Manisa'da yetişen nohutlardan doğal yolla ürettiklerini ifade etti.

Taban simidinde tuz bulunmadığını belirten Gültekin, "Doğal bir ürün olması nedeniyle vatandaşlar taban simidini çok tercih ediyor. İzmir'den gelip alanlar bile var. Susatmaması, tok tutması, doğal olması nedeniyle insanlar tercih ediyor. 100 yıl önce hangi yöntemle yapılıyorsa bugün de aynı şekilde imal ediyoruz." diye konuştu.

Oğluyla taban simidi almaya gelen Sözer Vurgun, taban simidinin yerel kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Özellikle bayramlarda taban simidi yendiğini de aktaran Vurgun, çocuğuna da bunu aktarmaya çalıştığını belirtti.

Vurgun'un 11 yaşındaki oğlu Taha Arben Vurgun ise taban simidini sevdiğini dile getirdi.

Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor
Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor
Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor
Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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