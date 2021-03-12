Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi

12.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:16
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesi tek yürek, tek nefes oldu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesi tek yürek, tek nefes oldu. Alaşehirliler İstiklal Marşı'nın kabul edildiği saat olan 19.21'de tek ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye ve okulların hoparlöründen, saatler 19.21'i gösterdiğinde aynı anda okunmaya başlayan İstiklal Marşı ile birlikte başta Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile eşi Prof. Dr. Duygu Uçgun olmak üzere vatandaşlar evlerinin balkonundan, sokakta olanlar ise oldukları yerde durarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polis ekipleri de araçlarından inerek İstiklal Marşı'na eşlik ederken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyer öğrencileri de aynı anda durarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Alaşehir'in tek yürek olduğunu kaydeden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün bağımsızlığımızın sembollerinden İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yılı. Bugün Türk Milleti için çok önemli. Biz de Alaşehir Kaymakamlığı olarak saat 19.21'de 100. yılın anısına olduğumuz yerde İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Hep bir ağızdan haykıracağız. Tüm hemşehrilerimizi saat 19.21'de olduğu yerde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum." dedi.

Etkinlikle ilgili olarak ilçe halkı gün boyu belediye hoparlöründen yayın yapılarak bilgilendirildi. - MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Hakan Yılmaz Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gök kubbe İstiklal Marşı ile inledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:19:09. #1.16#
title