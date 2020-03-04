Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik...
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda işçi yaralandı.

04.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:59
Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik...

'nın ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda işçi yaralandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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