Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Sakarya Mahallesi'nde 10 gün karantina uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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