Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Sakarya Mahallesi'nde 10 gün karantina uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram