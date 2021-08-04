Manisa'nın Afyonkarahisar kampı sona erdi
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Manisa'nın Afyonkarahisar kampı sona erdi

Manisa'nın Afyonkarahisar kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'da teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanla ikinci etap çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Takımın ligin ilk haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına 7 Ağustos Cumartesi günü tesislerinde başlayacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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