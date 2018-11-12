Manisa'nın 6 İlçesinde Gürültünün Önüne Geçilecek

Nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Manisa'nın Gürültü Eylem Planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da onayı alınan eylem planı Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Turgutlu, Soma ve Akhisar ilçelerinde uygulanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda Manisa'nın 'Gürültü Eylem Planı'nı hazırladı. Nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim alanları için hazırlanan gürültü eylem planıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onayı alındı. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda, öncelikle nüfusu 100 binin üzerinde yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir" dedi.

"Planlama aşamasında önlenmiş olacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında 05 Mart 2015 tarihinde 'Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması' projesi başlatılmış ve ilgili AB direktiflerinde belirtilen esas ve kriterler kapsamında Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Manisa Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanmış olup; hazırlanan haritalar doğrultusunda eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. Hazırlanan gürültü haritaları, çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek gürültü problemleri büyük oranda planlama aşamasında önlenmiş olacaktır" diye konuştu.

"12 Ekim'de bakanlık onayı alındı"

Gürültü Eylem Planlarının yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir parçası olduğunu dile getiren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Gürültü Eylem Planı, çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planlamaları gibi başka şehir planlamalarını da etkiler. Bu sayede, hukuk ve içerik açısından daha büyük planlama güvenliği sağlar ve sorunların en iyi şekilde çözülmesine ve önlenmesine katkıda bulunur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale olunan Manisa İli eylem planları hazırlanma işi 3 Şubat 2017 tarihinde Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne teslim edilmiş olup Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Turgutlu, Soma ve Akhisar İlçelerinde sınır değerleri aşan bölgeler için eylem planları raporu tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunuldu ve 12 Ekim 2018 tarihinde Bakanlık onayı alındı" dedi.

Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Turgutlu, Soma ve Akhisar ilçelerinde uygulanacak olan eylem planları şöyle açıklandı: "Yunusemre - Şehzadeler: Bölge 1 - Manisa İzmir Karayolu: Hafif ve ağır taşıtlar için tanımlanan hız limitleri azaltılmış, bu caddenin 'düz asfalt (beton veya mastik) olan malzeme cinsi 'açık gözenekli asfalt' olarak değiştirilmiştir. Horozköy Caddesi: Ağır taşıt sayıları gündüz, akşam ve gece dilimi için mevcut durumdaki sayıların yarısı oranında azaltılmıştır. Bölge 2 - 8 Eylül Caddesi: Bu caddenin 'düz asfalt (beton veya mastik) olan malzeme cinsi 'açık gözenekli asfalt' olarak değiştirilmiştir, ağır taşıt trafiği azaltılarak mevcut durumdaki rakamın yarısına düşürülmüştür. İbrahim Gökçen Bulvarı: Bu caddenin 'düz asfalt (beton veya mastik) olan malzeme cinsi 'açık gözenekli asfalt' olarak değiştirilmiştir. Bölge 3 - İzmir Caddesi: Caddenin mevcut durumdaki 'düz asfalt (beton veya mastik)' olan malzeme cinsi 'açık gözenekli asfalt' olarak değiştirilmiş ve ağır taşıt sayıları azaltılarak eylem planı oluşturulmuştur. Bölge 4 - Seyfettin Bey Caddesi: Bu caddenin 'düz asfalt (beton veya mastik) olan malzeme cinsi 'açık gözenekli asfalt' olarak değiştirilmiştir, ağır taşıt trafiği azaltılarak mevcut durumdaki rakamın yarısına düşürülmüştür.

Akhisar: Şehit Polis Cemil Ilgaz Caddesi, Mürüvvet Hızlıkol Caddesi ve Manisa-Akhisar yolu hafif taşıt sayıları yüzde 20, ağır taşıt sayıları yüzde 10 olacak şekilde azaltılarak eylem planı oluşturulmuştur.

Salihli: Mevcut durumda 'pürüzlü yüzeyli kaplama taşları' olan malzeme 'düz asfalt (beton veya mastik)'yol tipine dönüştürülmüştür. Atatürk Caddesindeki karayolu yapısının değiştirilmesi gürültüden etkilenen nüfus sayısını istenilen seviyeye çekememektedir. Bu caddede ek olarak karayoluna yakın binaların konut alanı statüsünden çıkarılarak ticari alan statüsüne geçirilmesi gerekmektedir.

Turgutlu: Cevdet Öktem Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Şehitler Yolu Caddesinde 'pürüzlü yüzeyli kaplama taşları' olan yol malzemesi 'düz asfalt (beton veya mastik)' yol tipine dönüştürülmüştür. Cevdet Öktem Caddesi: Büyükşehir Prestij Cadde Planlaması içerisinde olması; Atatürk Bulvarı'nın yol kaldırma ve taş yenileme işleminin yeni yapılmış olmasından ve trafik akışından dolayı Şehitler Yolu'nun ise prestijli caddeler kapsamına alınacağından eylem planı uygulaması yapılamamaktadır.

Soma: Akhisar - Soma karayolu karayolu ağır taşıt sayıları mevcut durumdaki araç sayısının yüzde 10'u olacak şekilde azaltılarak ağır taşıtlar Soma-Akhisar çevre yoluna yönlendirilmiştir." - MANİSA