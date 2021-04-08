Manisa'nın 4 ilçesi için zirai don uyarısı
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Manisa'nın 4 ilçesi için zirai don uyarısı

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Manisa'nın 4 ilçesi için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa'nın 4 ilçesi için 9 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında zirai don uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa'nın 4 ilçesi için 9 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'nın yüksek kesimlerinde bulunan Kula, Selendi, Demirci ve Gördes ilçeleri için orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 12 Nisan Pazartesi günü sabahına kadar Manisa il genelinde hafif zirai don, yüksek kesimlerinde bulunan Kula, Selendi, Demirci, Gördes orta kuvvette zirai don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Zirai donun 9 Nisan sabah 03.00'dan 12 Nisan 09.00 saatine kadar devam etmesi bekleniyor." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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