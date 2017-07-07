Manisa Nepal'den Getirdiği Uyuşturucu Ile Yakalandı

Nepal'den getirdiği uyuşturucu ile yakalandı



MANİSA'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 294 gram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki K.D.'nin reçine esrarı Nepal'den getirdiği belirtildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki K.D.'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği Narko'nun da kullanıldığı aramada, yatak odasındaki bir dolabın altında 294 gram reçine esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan gözaltına alınan K.D.'nin ifadesinde, reçine esrar maddesini Nepal'den getirdiğini söylediği öğrenildi. K.D.'nin emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.



BAĞINDA KENEVİR YETİŞTİREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Akhisar İlçesi'nin Akselendi Mahallesi'ndeki kendilerine ait üzüm bağında kenevir yetiştiren iki kişi, polis ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda bağın içinde kesilmiş vaziyette 116 kök hintkeneviri ele geçirilirken, üzüm bağının yanındaki sazlıklarda da kurutulmaya bırakılmış 76 kilo hintkeneviri bulundu. Bağın sahibi iki kardeş R.K. ile O.K., polis tarafından gözaltına alındı. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adiyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.